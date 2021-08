Vargem e região se unem para combater queimadas

Em setembro do ano passado, durante dias, o fogo consumiu milhares de metros quadrados de área de serra entre Vargem Grande do Sul, Águas da Prata e São João da Boa Vista. Bombeiros de vários municípios do Estado, além de Defesas Civis, Guardas Civis, voluntários, muita gente foi acionada para combater as chamas.

Nos últimos dias, os focos de incêndio estão se multiplicando. Para combater as queimadas, a prefeitura de Vargem Grande do Sul, bem como a de São João da Boa Vista e a de Águas da Prata se uniram ao Coletivo Ama, a União das Associações em Prol do Meio Ambiente, e ao Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos (Unifeob).

A prefeitura de Vargem lembrou que este é o período de maior risco, devido ao tempo seco, aumentando a incidência de focos de queimadas nestes meses. “A intenção é conscientizar a população de toda a região quanto aos riscos que os incêndios, criminosos ou não, podem causar na flora, na fauna e nas pessoas”, disse.

É pedido que toda a população ajude nessa causa. Ao perceber algum indício de fogo, seja pela fumaça, por áreas devastadas, cheiro de queimado ou céu embaçado, o morador deve ligar para a Defesa Civil pelo número ou para a Guarda Civil Municipal (GCM) pelos números ou 3641-5877.