Assinada a liberação de R$ 6 milhões para contenção da voçoroca

O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) esteve na região no sábado, dia 14, e entre vários anúncios, autorizou a liberação de R$ 6 milhões para obras de contenção da voçoroca que ameaça as casas dos Conjuntos Habitacionais Alceu Morandin e Antônio Ribeiro Filho, em Vargem.

Conforme o informado pelo governo do Estado, o recurso será empregado na segunda etapa das obras para solucionar o avanço da cratera, que atualmente está com cerca de 100 metros de comprimento, 60 metros de largura e 20 metros de profundidade. O valor do repasse é de R$ 3 milhões em 2021 e são previstos mais R$ 3 milhões para 2022.

Após a finalização do processo de licitação, a previsão é que as obras sejam entregues em 12 meses. Os trabalhos serão executados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA).

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) agradeceu a todos que se empenharam na conquista desse recurso para a cidade. “Nosso eterno agradecimento ao deputado estadual Barros Munhoz, que intermediou nosso pedido ao governo do Estado desde o início. Muito obrigado ao secretário de Estado da Infraestrutura, Marcos Penido, que deu todo o respaldo técnico para viabilizar a obra e principalmente, obrigado ao vice governador Rodrigo Garcia, que foi determinante para a viabilização desses recursos”, disse.

“Foram muitas reuniões, muitas viagens, muito trabalho de convencimento e principalmente, muita persistência para demonstrar a gravidade do problema e que o município não tinha recursos para resolvê-lo. Enfim, a resolução do problema está encaminhada e os recursos garantidos. Obrigado a todos que contribuíram para o êxito no pleito, uma conquista de todos”, afirmou.

Obra

Essa segunda etapa das obras prevê a recuperação da área afetada, com recomposição da área erodida e intervenções no curso d’água para promover uma solução definitiva.

O projeto consiste num retaludamento da área erodida, uma vez que na situação atual, os taludes são íngremes, associado a execução de aterro na área central da voçoroca, sobre o qual será implantado um canal em concreto, para o escoamento das águas das chuvas. Todos os canais previstos serão providos de degraus, com a finalidade de dissipação de energia e assim promover um escoamento da água com baixa velocidade e respectivo lançamento sobre o terreno natural.

A 1ª etapa de obras, teve o custo de R$ 1.425.977,82, e foi realizada em 2019, com o desvio de águas pluviais na Vila Esperança. Foi realizada a canalização das águas pluviais para interromper o processo de desbarrancamento da voçoroca.

Agenda cheia

A visita de Rodrigo Garcia começou em Porto Ferreira, onde foi inaugurada uma unidade do Poupatempo. Também foi anunciado o repasse de R$ 1,5 milhão para a reforma do Teatro Municipal de Porto Ferreira. Em seguida, em Casa Branca, entregou a reforma de ampliação e modernização do Centro de Reabilitação do município e autorizou repasse de R$ 500 mil para obras de infraestrutura urbana.

Em São João da Boa Vista, Garcia anunciou repasse de R$ 1,5 milhão para a construção de um pronto-socorro infantil, e participou de audiência pública de regionalização administrativa.

Rodovias

Serão realizadas obras de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal da pista em quatro rodovias, beneficiando seis municípios (Águas da Prata, Caconde, Divinolândia, São Sebastião da Grama, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul) com 55,1 km de vias recuperadas e investimento previsto de R$ 49,3 milhões. As intervenções serão realizadas por meio do Programa Estrada Asfaltada.

Regionalização foi tema de audiência com municípios

O vice-governador participou da audiência pública para criação da Região de Estado de São João da Boa Vista. Um dos objetivos do Governo de São Paulo com a nova regionalização do Estado é fortalecer as políticas públicas regionais e de interesse comum entre as prefeituras, levando ações cada vez mais eficazes para a sociedade civil.

“Sei que tem prefeitos de algumas regiões querendo vir para cá, sei que tem outras iniciativas de se juntar um agrupamento de cidades para que a Alta e a Baixa Mogiana possam estar juntas como uma nova região de estado, e quero dizer que isso é possível. A decisão agora é de vocês com a Assembleia, visando avaliar qual é a melhor forma para o futuro aqui da região”, afirmou Garcia aos prefeitos e vereadores presentes.

De acordo com a proposta, a região será composta pelos municípios de Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.