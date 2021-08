Novo Reservatório

Três decretos publicados na edição de quinta-feira, dia 19, do Jornal Oficial do Município e na edição desta semana da Gazeta declararam de utilidade pública para fins de desapropriação, áreas que fazem parte da conhecida Várzea do Zecão, para a criação do novo reservatório para abastecimento da cidade, além de áreas de lazer e de esportes em seu entorno, conforme a Gazeta de Vargem Grande já havia adiantado no início do mês, em reportagem sobre a questão do abastecimento de água na cidade.

Debater respostas

O vereador Canarinho (PSDB), durante a sessão de Câmara do dia 17, sugeriu aos colegas que ao receberem respostas de seus requerimentos, que trouxessem as informações para serem debatidos no Plenário. Ele ponderou que com a transmissão das reuniões ao vivo pelo Youtube, os internautas acompanham os vereadores discutindo requerimentos com várias perguntas, mas que acabam ficando sem acompanhar o desenrolar desse debate, após as repostas da prefeitura.

UBSs da cidade

Na sessão anterior, do dia 3, o vereador Maicon Canato (Republicanos) pediu atenção para reparos no postinho do Jardim Paulista, com piso quebrado e área de chuveiro sem escoamento necessário para a água. Já Bertoleti (PSD) pediu médicos para as UBSs do Santa Marta e do Dolores, que também foi motivo de comentário do vereador Gláucio (Democratas). Célio Santa Maria (PSB) destacou a falta de equipe na UBS Nabil Zarif.

Piscina

Já na reunião desta quarta-feira, dia 17, os vereadores Paulinho (PSB) e Célio e Serginho da Farmácia (PSDB), debateram, sobre a piscina existente no Centro Esportivo Américo Toquini, no Jardim Paulista. Eles lembraram que ela está parada há muitos anos, passou por uma reforma, mas que ainda não foi disponibilizada à população. Pediram ao Executivo, tão logo passe a pandemia, já coloquem essa piscina para o uso dos moradores.

Peregrinação

O vereador Paulinho nesta semana foi à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, levando dezenas de ofícios a tiracolo. Ele fez uma verdadeira peregrinação aos gabinetes de deputados estudais que receberam apoio nas urnas vargengrandenses, entregando ofícios com pedidos de recursos para a prefeitura e também para entidades da cidade. “Vou bater na porta de cada deputado que teve votos em Vargem. Nada mais justo retribuírem os votos que tiveram na cidade”, disse, lembrando que os parlamentares têm direito a proporem emendas impositivas e de indicação no orçamento do Estado.