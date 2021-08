Inscrições para o Programa Bolsa Trabalho seguem até segunda, dia 30

As inscrições para o Bolsa Trabalho tiveram início na terça-feira, dia 24, e seguem até a segunda-feira, dia 30. O programa oferecerá uma bolsa para trabalho no valor de R$ 535,00 por quatro horas de trabalho por dia durante a semana e reserva para a qualificação profissional que será oferecida em parceria com o Centro Paula Souza. O bolsista ficará por cinco meses no programa.

O programa está sendo desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Governo do Estado e para Vargem Grande do Sul estão destinadas 40 vagas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal do Bolsa do Povo, pelo link www.bolsadopovo.sp.gov.br. Para se inscrever, o interessado deve estar em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente; ter idade mínima de 18 anos completos até a data da inscrição; residir no mínimo dois anos em Vargem; ter a renda per capita familiar de até meio salário mínimo.

Além disso, somente um candidato de cada núcleo familiar poderá se inscrever. No ato da inscrição, deverão ser enviados digitalmente pelo Portal do Bolsa do Povo, os seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG); Cadastro de Pessoa Física (CPF); Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).

Os interessados que tiverem dificuldades podem buscar auxílio para a efetivação do cadastro no Departamento de Ação Social, à Rua Sete de Setembro, nº 300, no Centro, levando toda a documentação necessária, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h ou pelo telefone 3641-6056.

Através das inscrições, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho estará analisando os candidatos e informando os aprovados aos municípios para fazer as instruções para os trabalhos em setores do município, cursos e recebimento da bolsa pelo período de cinco meses.

As vagas são para atuações em diversas áreas como zeladoria predial e urbana e atuarão em atividades como limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos estaduais e municipais assim como áreas administrativas de acordo com a triagem realizada pelo Governo do Estado.