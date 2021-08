Briga no Paulista termina com dois feridos a faca

No final da noite do último sábado, dia 21 de agosto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender uma ocorrência de ferimento à faca, pouco antes da meia noite.

Ao chegar no endereço informado, na rua Luís Paschoal Costela, no Jardim Paulista, a equipe encontrou um homem caído ao chão com ferimentos a faca na nuca e no antebraço.

Havia ainda uma outra vítima, um segundo rapaz que foi auxiliar o primeiro ferido e acabou sendo golpeado também, apresentando ferimentos na mão.

Os dois foram levados ao Hospital de Caridade, onde foram atendidos.