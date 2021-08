Paulo Guerra compete neste domingo nos Jogos Paralimpícos

O atleta paralímpico vargengrandense Paulo Guerra vai disputar a prova do salto em altura nos Jogos Paralímpicos, neste domingo, dia 29, às 7h, o horário de Brasília. Ele embarcou para o Japão na madrugada do dia 7 com parte da delegação brasileira paralímpica. Ele e os demais atletas do Brasil permaneceram na cidade de Hamamatsu, local onde realizou o período de aclimatação antes do início dos Jogos. Paulo ingressou na Vila Olímpica, em Tóquio, há alguns dias, onde seguiu com os treinamentos.

À Gazeta de Vargem Grande, Paulo falou sobre os preparativos desta última semana. Conforme comentou, os dias em Tóquio têm sido de muito trabalho e concentração para um bom resultado no dia da competição. “Os nossos treinos estão focados em corrigir os detalhes da corrida e do salto. Estou tentando me manter calmo concentrado, treinando para ultrapassar a minha melhor marca que é 1.94 cm”, contou.

Enquanto se prepara, o atleta torce pelos companheiros de delegação. “Eu também estou torcendo, nós conseguimos assistir na sala do primeiro andar, onde tem uma televisão conectada nos Jogos Paralímpicos. É uma adrenalina, pois sei que logo será eu disputando”, relatou. Paulo explicou que sua prova será televisionada pelo canal pago SporTV e também pela Rede Globo.

Jogos

Após cinco anos da última edição, os Jogos Paralímpicos, tiveram início na terça-feira, dia 24. A cerimônia de abertura aconteceu no Estádio Nacional do Japão. No mesmo dia, já tiveram as primeiras competições do evento.

Paulo junto da Seleção Brasileira Paralímpica de Atletismo. Fotos: Comitê Paralímpico Brasileiro