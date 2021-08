Professor de São João morre em acidente no Marco Divisório

Um motociclista morreu após sofrer acidente com carreta no Marco Divisório, próximo ao trevo entre Águas da Prata e Poços de Caldas, na manhã desta sexta-feira, dia 27.

Segundo o informado, a vítima, o professor Celso Avelar Fonseca, 50 anos, professor de São João da Boa Vista, circulava pela rodovia em uma motocicleta de alta cilindrada, quando colidiu com o caminhão, que acabou passando por cima da moto.

A Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e a perícia compareceram no local.