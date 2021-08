Semana registrou menor número de casos positivos da Covid-19 em Vargem desde o início das semanas epidemiológicas

Como vem fazendo desde o começo da pandemia, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) divulgou ontem em suas redes sociais, o gráfico que mostra semanalmente a evolução de novos casos positivos de Covid-19 em Vargem.

Desde o registro do primeiro paciente em Vargem, em maio de 2020, conforme os dados apresentados, a cidade somou apenas 15 novos casos da doença causada pelo SarsCov2, sendo o segundo menor número desde o início da pandemia.

De acordo com o gráfico publicado, as semanas epidemiológicas com menos casos registrados em Vargem haviam sido as quatro primeiras, com 10 pacientes no início, seguidos por 16, outros 25 na terceira semana e com 18 na quarta semana epidemiológica.

Já a semana mais crítica foi a 24ª, em junho deste ano, quando foram realizados 263 novos diagnósticos de pacientes na cidade. Felizmente, esse número vem caindo desde então, sendo que desde a 33ª semana, a quantidade de positivos vem reduzindo.

Boletim

Dados divulgados na sexta-feira, dia 27, mostram que Vargem já somou 3.756 casos positivos da Covid-19 desde maio de 2020, sendo que deste total, 3.612 já estão recuperados. Pelo boletim publicado pela prefeitura, haviam 31 casos ativos na cidade na data.

Ao todo, Vargem perdeu 107 moradores para a Covid-19 e outros 5 por outras causas, mas com a presença do novo coronavírus. Na sexta-feira, havia ainda uma morte suspeita de ter sido causada pela doença.

Haviam ainda 51 moradores aguardando o resultado de testes feitos e 64 pessoas esperando a data correta para a coleta do exame. Felizmente, na sexta-feira, dia 27, havia apenas uma pessoa internada no Hospital de Caridade com Covid-19 e dois moradores seguiam internados em Unidades de Terapia Intensiva na região (UTI).

Vacina

Na segunda-feira, dia 30, a prefeitura vai vacinar adolescentes de 16 anos das 13h às 14h, de 15 anos, das 14h às 15h e os que vão completar 15 anos até o dia 31 de dezembro, das 15h às 16h. Também serão imunizados jovens de 12 a 17 com comorbidades e que tenham o laudo médico.

As vacinas serão dadas no Centro Pastoral Pe. Donizetti (em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida) e no Salão de Festas da Igreja São Joaquim, no Jardim Dolores.

Além disso, de segunda-feira, dia 30, até a quinta-feira, haverá repescagem da vacinação com CoronaVac de primeira e segunda dose para todos os moradores de 18 anos ou mais, das 17h às 19h. Na segunda-feira, será no Posto Edward Gabrioli, na Vila Polar. Na terça-feira, no postinho Arcelino Anadão, no Jardim Paulista. Na quarta-feira, no postinho Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores e na quinta-feira, no postinho Nabil Zarif, na Vila Santana.