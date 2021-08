Acidente com van que ia para Unifae deixa um morto e vários feridos, em Tambaú

Um acidente com quatro veículos deixou um morto e pelo menos três feridos, na noite de quarta-feira, dia 25, na rodovia Padre Donizetti, a SP-332, em Tambaú.

O acidente envolveu uma van escolar que levava alunos para o Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (Unifae), em São João da Boa Vista, dois caminhões e um carro.

Conforme o informado, o carro saiu do Ipê Tênis Clube e atingiu a van, que seguia sentido a Santa Cruz das Palmeiras. Um caminhão que vinha pela rodovia desviou do acidente e bateu de frente com outro caminhão.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao pronto-socorro da cidade com ferimentos leves. No entanto, o motorista do caminhão veio a óbito. A Polícia Rodoviária de Casa Branca compareceu no local.

