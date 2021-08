Acidentes com motocicleta aumentaram na pandemia

De acordo com os novos dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga SP), gerenciado pelo programa Respeito à Vida e o Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), o Estado de São Paulo registrou crescimento de 45,5% nos acidentes de trânsito envolvendo motociclistas durante a pandemia.

De abril de 2020 para junho de 2021, o número de ocorrências saltou de 4.877 para 7.097. Já em relação a óbitos foi registrado aumento de 13,5%, com 133 fatalidades de trânsito em abril de 2020 e 151 em junho de 2021.

Em Vargem Grande do Sul, durante a pandemia, três acidentes fatais com motocicletas aconteceram, todos em 2020, sendo um na Vicinal Padre Gino Righetti, entre Vargem e Itobi em abril, um na SP-215 em junho e um na SP-344 em dezembro. Nas ruas da cidade, um acidente tirou a vida de uma jovem de 24 anos, no Jardim Santa Marta, em novembro do ano passado.

Ao todo, de abril de 2020 a junho de 2021, aconteceram 135 acidentes sem vítimas fatais com motocicletas em Vargem Grande do Sul. Em abril, logo no início da pandemia, ocorreram 10, em maio 12 e em junho 11.

Em julho do mesmo ano, o número caiu para sete, mas voltou a subir para 10 em agosto. Em setembro, nove acidentes com motociclistas foram registrados, em outubro oito e em novembro 12. Em dezembro, o número caiu para cinco, totalizando 84 acidentes.

Neste ano, em janeiro aconteceu nove acidentes, em fevereiro sete e em março 10. Em abril, foram registrados 12 acidentes, em maio 10 e em junho o número saltou para 13, sendo o recorde de todo o período pandémico. Somando, assim, mais 51 acidentes.

Estado

Na totalidade de ocorrências, o Estado de São Paulo registrou queda de 8,6% nos óbitos de trânsito comparando os números do 1º. semestre de 2019, 2020 e 2021. Foram registradas 2.557 fatalidades neste período em 2019, 2.236 em 2020 e 2.335 em 2021.

Já em relação aos acidentes com vítimas, também houve queda de 6,1% na análise de janeiro a junho de 2019, 2020 e 2021, com 91.923 ocorrências (2019), 77.078 (2020) e 86.224 (2021). Esses dados incluem ocorrências com motociclistas, ocupantes de automóveis, ciclistas e pedestres.

A maior redução nas fatalidades de trânsito no Estado envolveu ciclistas comparando os meses de junho de 2020 e junho de 2021, com 32 casos (2020) e 27 (2021), menos 15,6%. Nos óbitos envolvendo pedestres também se verificou uma redução de 6,7%, de 537 no 1º. semestre do ano passado para 501 em 2021. As fatalidades que abrangem passageiros de automóveis aumentaram 12,2%, com 518 ocorrências em 2020 e 581 em junho de 2021.

Fotos: Arquivo Gazeta