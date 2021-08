Trecho da Rua Santana mudou sentido de direção

O Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) de Vargem Grande do Sul realizou alterações no sentido de direção na Rua Santana, entre as ruas Cabo Lino e Capitão Gabriel Ribeiro. A via deixou de ter sentido duplo de direção e passa a ser sentido único, em direção ao Centro da cidade.

A mudança passou a vigorar na quarta-feira, dia 25. Desde então, quem vem da Via Expressa Antônio Bolonha e entra na Rua Capitão Gabriel Ribeiro não pode mais virar à esquerda, sentido Praça da Bíblia.

Segundo a prefeitura, a mudança nesse local visa melhorar a fluidez do trânsito, segurança dos pedestres, ciclistas e motoristas, pois trata-se de um local de grande movimentação. No local foi colocado placas de sinalização e os agentes de trânsito estiveram realizando orientações aos condutores.