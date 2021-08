Vargengrandense investe em jogo na vida profissional

O vargengrandense Pedro André Pereira de Andrade, de 24 anos, investiu e elevou sua paixão pelo jogo Free Fire a nível profissional. O game de ação e aventura, é um jogo de battle royale da desenvolvedora Garena, que foi lançado há quatro anos e pode ser jogado casualmente entre amigos, com o objetivo de sobreviver a inimigos dentro de uma zona segura.

O Free Fire é um dos jogos de maior sucesso da atualidade. Na última quarta-feira, dia 25, uma reportagem do Globo Esporte informava que a Sea Limited, responsável pela Garena, divulgou na última semana um relatório no qual revelou que o Free Fire conseguiu ultrapassar a média de 150 milhões de jogadores ativos por dia.

Pedro conheceu o jogo em outubro de 2017, logo após seu lançamento, mas sempre jogou por lazer, como tantos outros. “Eu me divertia com os amigos e com o passar do tempo fui pegando gosto e jogando sempre. Tentei fazer live, mas não tenho computador bom pra isso e meu celular não colaborava em nada”, disse.

Em novembro do ano passado, porém, a história mudou quando encontrou um revendedor de diamantes, joia virtual do jogo. “Conheci um rapaz que revendia diamantes do jogo e ele quis saber se eu tinha interesse em revender, então comprei com ele. Na época, estava difícil achar emprego, por morar em uma cidade pequena”, contou. Os diamantes são itens coletáveis no Free Fire muito cobiçados, pois com eles é possível comprar skins, pets e armas, entre outros.

Ele relatou que no começo foi muito difícil, chegando a pensar em desistir de tudo. “Eu vendia para alguns amigos que jogavam comigo, mas não ganhava muito, então comecei a trabalhar com meu cunhado de mecânico de trator e vendia um pouco de diamantes à noite. Um dia resolvi pedir um sinal a Deus e ele me deu o sinal que foi a página Free Fire é Vida. Uma página de memes, divulgações de Free Fire, que é do Guilherme e do Otávio, conhecido como Thagall, streamer na Booyah!, então conversei com eles e eles me abraçaram e me ajudavam em tudo”, relembrou.

Dois meses depois, Pedro conheceu Léo Gomes, jogador da Chapecoense, que se tornou seu cliente para o ajudar. “Um dia ele me disse que era amigo do GB 12, que eu sempre segui, mas nunca havia feito live junto. Porém, um dia, assistindo uma live do GB, consegui falar com ele, que disse para eu pegar seu contato com o Léo para conversarmos. Ele me ouviu, mostrei todo meu trabalho honesto e ele me batizou de ‘Pedrão dos Dima’”, relatou.

Em seguida, Pedro pôde conhecer Jeferson Góes, que tem alta relevância no cenário do Free Fire. “Um dia na live do Jefão, mandei R$ 2,00 no Superchat e brinquei para ele comprar diamante comigo. Ele me respondeu, me abraçou e hoje compra comigo para ele, para os seguidores e até para o Bruno, seu filho, conhecido como Nobru”, contou.

Preconceito

Pedro relatou que no começo não foi fácil, pois não tinha dinheiro. “Então eu esperava vir promoção no jogo para divulgar, sendo assim por uns dois ou três meses, trabalhando o dia todo das 7h às 18h na oficina e das 19h às 3h vendendo diamante. Eu era xingado de ladrão, diziam que eu clonava cartões e muitas outras coisas”, disse.

Foi então, que em fevereiro deste ano, começou a viver da venda de diamantes. “Um dia parei e pensei: vou sair da oficina e vou tentar viver do que gosto, foi onde eu abri mão de tudo e me arrisquei, mas graças a Deus, minha honestidade e todos que me ajudaram, hoje estou bem, sempre correndo atrás dos meus sonhos”, disse.

“Muitos ainda julgam e falam mal, acham que eu ostento, mas não sabem 1% do que eu vivo. Estou lutando para comprar um computador melhor, porque dependo muito dele e o meu tem uns 14 anos já, trava muito, às vezes tenho que fechar tudo para poder trabalhar sem travar e desligar, mas a minha fé é maior que tudo”, completou.

Tatuagens

Pedrão dos Dima coleciona homenagens à times e personalidades do Free Fire na pele. Ele contou que sua primeira tatuagem foi com a frase “Just a Little Game”, que significa ‘Apenas um joguinho’, frase que é nome do documentário lançado pela Loud, que também se tornou tatuagem.

“Isso porque quem vive disso sabe que não é só um joguinho, é bem mais que isso. Então essa tatuagem é uma homenagem e carinho para lembrar de todos que me ajudaram e me acolheram para eu chegar onde estou. A frase é pelo significado e o escrito LOUD é para eles, pelo carinho que tenho neles”, disse.

No aniversário do GB, Pedro fez uma homenagem por tudo que fez por ele, sendo a tatuagem ‘GB 12 te amo’. O vendedor de diamantes também fez a sua logo do Pedrão dos Dima e a logo da Baze, organização de GB e Weedzão, que fez pelo carinho que tem com eles e com todos os meninos do time, onde tem amizade com a maioria.

Pedrão tem a tatuagem do Fluxo, feita por carinho, admiração e também por terem sempre comprado com ele, o ajudando, a do Thagall, que também o ajudou em todos os sentidos, e uma em homenagem à página Free Fire é Vida. O vendedor de diamantes também tem uma tatuagem do emoji que o Racha usa em seu nome no jogo, feita por ele sempre com o intuito de o animar e transmitir o bem.

As tatuagens mais recentes vieram no começo de agosto, totalizando 10 homenagens, todas na perna esquerda. Na ocasião, Pedro pintou todas e fez a tatuagem ‘Jefão’. “Foi um presente de Dia dos Pais para ele. É o que considero ele para mim: um pai. Não tenho palavras para descrever o GB e nem o Jefão a não ser AMOR”, completou.

Futuro

Pedro contou que ganha pouco com a venda, mas que há muitas vantagens em comprar os diamantes com ele. “Ganho 9% da venda e é muito pouco, mas a vantagem de comprar comigo é que o máximo que demora é 10 minutos, que é o tempo de eu ver o comprovante, conferir o Id do jogador e carregar os diamantes para ele”, comentou.

“Outra coisa é que comigo é direto no WhatsApp que trabalho, então, assim que carregar tudo e eu mandar o comprovante para o cliente, os diamantes já estão na conta. Não tem essa de 30 minutos, 1h, para cair comigo é na mesma hora”, pontuou.

Pedro comentou que trabalha dentro do site da Garena, mas que já pensa no futuro. “Para eu colocar os diamantes na conta do cliente eu pego o Id deles e vou lá no Recarga Jogo efetuar a recarga. Mas um dos meus planos é tentar falar com a Garena para eu pegar direto deles, abrir meu próprio site e ganhar um pouco mais”, contou.

O vendedor de diamantes pontuou que tem muita fé, já que toda essa reviravolta em sua vida aconteceu em apenas sete meses. “Fui sempre positivo em tudo, nunca fui de desistir. Tem um amigo meu que me vendeu o Iphone 8 Plus parcelado para que eu não parasse de jogar. Ele é o cara que chora de felicidade comigo, amigão mesmo e sou muito grato a ele. Quando o GB me mandou áudio eu estava com ele e uma amiga e quando ouvi, ajoelhei no meio da rua e chorei”, relatou.

“Eu digo para todos os amigos que tenho virtualmente que se eles têm um sonho, não desistam, pois é no tempo de Deus e não no nosso. Sempre digo que tudo leva tempo, mas desistir nunca é uma opção. Aconselho a não darem ouvidos às pessoas que querem criticar e desmotivar, pois isso foi o que mais escutei, ainda mais em Vargem, onde conto nos dedos quem acreditou em mim e me apoiou”, finalizou o vargengrandense.

Em seu perfil no Instagram, Pedro anuncia seus “diamantes”