Ferramenta ajuda Polícia Civil a combater crimes de intolerância

Lançada nesta quinta-feira, dia 26, pelo Governo de São Paulo, a Delegacia da Diversidade Online (DDD lOnline) é o mais novo serviço desenvolvido pela Prodesp, Empresa de Tecnologia do Estado, para a Polícia Civil.

Ela tem o objetivo de ampliar o combate a crimes de discriminação e intolerância, iniciado o processo de forma remota, sem a necessidade de deslocamento a uma delegacia. A iniciativa, reforça as políticas públicas de proteção à diversidade no Estado de SP.

“O respeito é a expressão do amor. Pessoas que têm a intolerância como marca são pessoas que não se amam. São pessoas que odeiam. E é dessas pessoas que desejamos distância. A essas pessoas, a aplicação da lei. São Paulo não tolera a intolerância, aqui somos defensores da liberdade. E é por isso que estamos fazendo aqui a Delegacia da Diversidade”, ressaltou o governador João Doria (PSDB).

A plataforma, é intuitiva e simples de navegar, facilitando o preenchimento das ocorrências. Para entrar na DDD Online, basta acessar o site www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br.

“Essa é mais uma ferramenta importante para proteger a população, a diversidade e os direitos das minorias no Estado de São Paulo. Por meio de políticas públicas como essa, poderemos conviver em um ambiente mais igualitário para todos e a Prodesp tem muito orgulho em fazer parte desse processo”, afirma o presidente da Companhia, André Arruda.

Para realizar um registro, após acessar o link, o cidadão deve apenas clicar em comunicar ocorrência e depois no ícone Delegacia da Diversidade Online. O processo é rápido, seguro e não demanda conhecimento jurídico para classificação do tipo de delito. A própria plataforma oferece um questionário para orientar a vítima sobre o tipo de violência sofrido.

Depois de detalhar a ocorrência, o cidadão insere os dados pessoais, as informações do agressor e as provas, caso possua. O processo de preenchimento é o mesmo já adotado para os outros crimes da delegacia eletrônica, mas adaptado às peculiaridades dos delitos de intolerância ou discriminação.

De acordo com o delegado Geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz, os policiais de todo estado serão treinados e preparados para atendimento e investigação dos crimes de intolerância. “Nós temos treinamento específico para esses casos e estamos treinando todos os policiais do interior para que atendam com a dignidade que a vítima merece”, destaca.

A partir de agora, a DDD Online passa a ser responsável pelo registro eletrônico de todas as ocorrências de intolerância ou preconceito por diversidade sexual, de gênero, religiosa, racial e demais delitos dessas naturezas. Após o registro, as ocorrências são direcionadas para investigação na unidade especializada da capital ou DEICs regionais.