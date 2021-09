Leilão da Prefeitura

No próximo sábado, dia 4, a Prefeitura fará um leilão de bens que não são mais utilizados pela municipalidade. A venda terá início às 11h, no Almoxarifado Central do Município, localizado à Rua Leonardo Nogues Rodrigues, nº 399, no Jardim Fortaleza. O credenciamento será realizado a partir das 10h até o início do leilão, que será realizado pelo site www.lanceja.com.br. Serão leiloados um total de 20 lotes, entre eles motocicletas, peruas, carros, caminhões, equipamentos como pás carregadeiras, etc.