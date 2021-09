Momento Pet

Imagine um pet pra lá de fofo. Esse é o Jayme, o hamster chinês, que faz parte do dia a dia de do empresário Mateus Fiorini há oito meses.

Jayme chegou à casa de Mateus nos seus primeiros dias de vida e foi cercado com os cuidados e carinho para que crescesse saudável e esbanjando charme.

“Os cuidados são: sempre água fresca, muita serragem para deixar o espaço dele bem quentinho e confortável”, explicou Mateus. Já em sua alimentação, Jayme come sementes variadas, como de girassol e grãos, como milho. “Também intercalo com ração de vegetais, já que as sementes contêm muita gordura”, contou.

