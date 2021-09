Oficinas de Cultura estão com inscrições abertas

As inscrições para as oficinas culturais, palestras e workshops de setembro do Departamento de Cultura e Turismo em parceria com Ponto Mis estão abertas. As oficinas serão realizadas de forma online, com diferentes temáticas.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas através dos links disponibilizados para cada oficina nas postagens feitas na página do Facebook do Departamento de Cultura, até o dia 2 de setembro. Para outras informações sobre as oficinas e palestras, o interessado pode entrar em contato pelos telefones (19) 3641-6199 e 3643-2755

Bate papo

Neste sábado, dia 28, haverá o Bate-papo de Cinema Pontos Mis, sobre o filme O último Imperador, filme dirigido por Bernardo Bertolucci e vencedor de vários Oscar, que conta a saga de Pu Yi, o último imperador da China, que foi declarado imperador com apenas três anos e viveu enclausurado na Cidade Proibida até ser deposto pelo governo revolucionário, enfrentando, então, o mundo pela primeira vez quando tinha 24 anos. O filme está disponível até este sábado e o bate-papo acontece ao vivo às 18h, no canal do MIS YouTube.

O bate-papo será mediado por Giuliana Monteiro, roteirista e diretora nascida em São Paulo, mestre em produção de filmes pela faculdade de Nova York Tisch School of the Arts, onde dirigiu e roteirizou diferentes projetos audiovisuais.

O convidado para o bate-papo é Luiz Carlos Oliveira, crítico de cinema e pesquisador. Ele é professor do Curso de Cinema e Audiovisual do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora (IAD-UFJF) e professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP.

Autoconhecimento

A palestra ‘Narrativas psicohistóricas – escrita e atuação criativa’, sob a coordenação de Patrícia Teixeira acontece no dia 9 e dia 14, das 14h às 17h. O público alvo abrange atores, encenadores, dramaturgos, roteiristas, artistas em geral, psicólogos, pedagogos e outros profissionais com interesse em autoconhecimento. Serão apresentadas as ideias centrais de uma técnica expressiva de escrita e atuação criativa, na qual se utiliza da estrutura dos conceitos do teatro épico de Bertolt Brecht e da leitura da psicologia junguiana, com o objetivo de ampliação simbólica do processo artístico.

Humor

Sob a coordenação de Kayê Conforto e Henrique Caponero, a palestra ‘O palhaço, a expectativa e o erro’ acontece no dia 10, das 14h às 16h. A palestra aborda a forma como o erro é visto na sociedade e principalmente a importância dele no processo de aprendizagem, estabelecendo sua relação com a linguagem do palhaço e as formas de humor.

Coordenação motora na dança

Sob a coordenação de Anderson Gouvêa, a oficina para a turma A acontece nos dias 13, 15, 20 e 22, das 18h às 20h. Para a turma B, a oficina será nos dias 21, 23, 28 e 30, das 18h às 20h.

A oficina é destinada ao público geral acima de 16 anos que queira conhecer, investigar ou aprofundar sua relação com o corpo e com a dança criativa. É necessário que o participante esteja em local onde possa se deitar no chão. A oficina terá acompanhamento ao vivo com a musicista Renata Espoz.

Ações culturais

Sob a coordenação de Karina Poli, a oficina ‘Valor cultural, engajamento e comunicação para projetos, programas e ações culturais’ será nos dias 15, 17 e 22, das 19h às 12h para a turma A, e nos dias 23, 28 e 30, das 14h às 16h para a turma B.

Com foco em gestores culturais, funcionários de instituições culturais, artistas, produtores, pequenos empresários e público interessado em gestão cultural e políticas culturais, o curso pretende apresentar o conceito de valor cultural considerando sua definição, características e processos de atribuição.

Cultura e poder público

A atividade cultural ‘Modernistas no estado: uma conversa sobre cultura e poder público’ será coordenada por Vera Cardim e acontecerá nos dias 16 e 17 para a turma A, e nos dias 21 e 23, para a turma B. Jovens protagonistas do movimento Modernista – como Mário de Andrade, Sérgio Milliet e Rubens Borba de Morais – foram, anos depois, fundamentais para a gestão de políticas públicas na área da cultura. A atividade propõe um diálogo sobre esses personagens intelectuais, artistas e gestores públicos, sobre o fazer cultural e o papel do Estado.

Literatura

No dia 16, das 18h às 21h, haverá a palestra ‘O livro (de artista) como possibilidade poética’, sob a coordenação de Fabíola Notari. A palestra conta com 25 vagas e é destinada a educadores, artistas visuais, designers, produtores culturais, etc. Nesta palestra os participantes irão entender como há o diálogo entre esses dois universos, observando e analisando exemplos interessantes da arte contemporânea.

Dança e música

A palestra ‘Formação de público de dança e música’, sob a coordenação de Isaíra Oliveira, será no dia 17, das 14h às 17h. A palestra apresenta pesquisas em shows de música e espetáculos de dança, bem como quem são os profissionais de bastidores de shows e programadores de dança e suas influências na formação do espectador. Além disso, elenca características do ambiente e seus serviços, diferenças e similaridades do público de música e de dança. Os interessados devem se inscrever no link disponibilizado na postagem da oficina na página do Departamento de Cultura no Facebook.

Clube de leitores

Sob a coordenação de Renata Cirilo, nos dias 22 e 24, das 14h às 16h, haverá a oficina ‘Leitura coletiva: como criar um clube de leitores’, que conta com 50 vagas. Destinada a bibliotecários, gestores culturais, educadores e interessados em geral, as inscrições seguem até o dia 8. A oficina ensinará como transformar leituras individuais em encontros coletivos, estimulando o hábito de ler e a troca de impressões e interpretações a partir da obra literária. Esta oficina discutirá os caminhos para criação e produção de clubes de leitura: desde a proposição de um tema ou título, mediação, organização e direitos autorais.

Arte

No dia 27, às 18h, acontecerá a palestra ‘A globalização da arte e a reiteração do exotismo colonial’, sob a coordenação de Cadu Gonçalves. Segundo a Cultura, o encontro propõe a reflexão sobre a utilização arte como ferramenta de colonialismo frente à diminuição de diversas narrativas imagéticas fora do eixo EUA-Europa e nas falácias de exposições de grande porte que visam a globalização da arte, mas que transformam esses pensamentos e artistas em novos objetos de estudo etnográfico, a exemplo de “Os mágicos da terra” exposição de 1989 ocorrida na França.

Romance

Sob a coordenação de Felipe Souza, a palestra ‘O pai da menina morta’ e suas (muitas) formas de narrar na contemporaneidade acontecerá no dia 29, das 18h às 20h. A partir da discussão do romance O pai da menina morta, de Tiago Ferro, obra marcada por uma narrativa não-linear e formada por uma multiplicidade de linguagens e registros narrativos, será traçado um panorama da literatura brasileira contemporânea, destacando suas principais características, com ênfase nas obras que se valem de procedimentos narrativos que rompam com a linearidade e com a unicidade de vozes do romance tradicional.