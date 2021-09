Falecimentos

Faleceu Alomar Teixeira Sbardellini, aos 70 anos de idade, no dia 23 de agosto. Era viúva de Isio Sbardellini, deixa os filhos Luís Augusto e Gina Maria, genro, nora e a neta Maitê. Foi sepultada no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alzira de Lucas Ribeiro, aos 83 anos de idade, no dia 23 de agosto. Era viúva de Norville Cândido Ribeiro, deixa os filhos Sérgio, Mauro, Marcelo e Márcio, noras e netos. Foi sepultada no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Leonor Gasparim Micheletto, aos 79 anos de idade, no dia 21 de agosto. Era casada com Antônio Micheletto. Deixa os filhos Luiz Antônio, Carlos Alberto e Márcia Aparecida, noras, genro, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nair Braulio, aos 86 anos de idade, no dia 23 de agosto. Solteira, deixa sobrinhos e sobrinhos netos. Foi sepultada no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ricardo Zampar, aos 64 anos de idade, no dia 22 de agosto. Era casado com Sônia Chiavegato Zampar. Deixa as filhas Manuela e Marcela. Foi sepultado no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Valdemar Caetano da Silva, conhecido como Demar Caetano da Olaria, aos 74 anos de idade, no dia 24 de agosto. Deixa a esposa Rosa Gindro, os filhos Marcos, Josemary, Grasieli e Grasiani, nora, genros e netos. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Josefina Moreno da Silva, aos 87 anos de idade, no dia 24 de agosto. Era viúva de Reinaldo Vieira da Silva, deixa os filhos Sérgio, Aparecida, Ana Maria, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

