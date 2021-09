Assessor de deputado Danilo Balas visitou Vargem

O assessor do Deputado Estadual Agente Federal Danilo Balas, Valentim Rodolfo Mussarelli, visitou Vargem Grande do Sul na sexta-feira, dia 20. O assessor foi ao gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), junto com o vereador Hélio Magalhães Pereira (DEM) e Daniela Ossete.

Na ocasião, conforme o informado, foram tratados assuntos pertinentes ao futuro da cidade em diversos aspectos, firmando compromissos em benefício da população vargengrandense.

Após o encontro no gabinete, o deputado visitou a sede da Guarda Civil Municipal (GCM), onde estavam aguardando o comandante Marco Antônio, o sub-comandante Flávio Agnoli e o diretor do Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) e Defesa Civil, Rogério Bocamino.

O assessor foi apresentado ao Canil da GCM “ATAC”. No local, conheceu parte do treinamento com os cães, sob o comando do GCM Charles.

O vereador Hélio agradeceu a confiança e a visita do assessor Valentim Mussareli e o grande apoio do Deputado Estadual Danilo Balas, que já firmou em outras oportunidades essa parceria com Vargem Grande do Sul.

Valentim visitou gabinete, GCM e canil da GCM