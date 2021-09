Deputado Pe. Afonso Lobato destina emenda para infraestrutura de Vargem

Na sexta-feira, dia 20, o deputado estadual Padre Afonso Lobato (PV) foi recebido no gabinete do Executivo pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos). O vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB) também esteve presente.

Na ocasião, o deputado informou que irá destinar R$ 150 mil para a infraestrutura em Vargem. O prefeito, vice e o vereador agradeceram ao deputado pela visita e pela parceria com a cidade. O deputado, que está em seu quinto mandato, já havia destinado R$ 100 mil recentemente ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

Pe. Afonso agradeceu pela oportunidade de estar na cidade que conheceu por meio do Padre Paulo Valim que era pároco da Igreja Matriz de Sant’Ana. “Não fazemos nada a mais que a obrigação. Se tem voto no município, tem que retribuir. Nós procuramos neste período ver quais os municípios que nós tivemos bons parceiros e lembramos de Vargem e Tambaú, que sempre nos acolheram”, disse.

“Peço que vocês de fato procurem fazer o melhor nesse momento tão difícil que estamos vivendo agora, devido a pandemia, o desemprego e a questão social. Desejo a vocês saúde e coragem para fazerem o melhor e continuar esse trabalho bonito que estão fazendo pela cidade”, completou.