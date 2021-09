Retirada de água

O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) questionou via requerimento, se no dia 26 de julho, houve a retirada de água não tratada da Barragem Eduíno Sbardelini, por meio de caminhões tanque. Paulinho solicitou inclusive filmagens de câmeras de segurança referente à data, feriado municipal relativo ao Dia da Padroeira Sant’Ana. Ele aproveitou também a presença do superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), Klabin Dei Romero, ao final da sessão, para perguntar se durante o período de estiagem houve a venda de caminhões de água por parte da autarquia e se na data específica houve essa comercialização, o que foi negado por Klabin.

Feriado

Prevista para ser realizada no dia 7 de setembro, primeira terça-feira do mês, a sessão ordinária da Câmara foi transferida para o dia 8, quarta-feira, por conta do Feriado da Proclamação da Independência. Além disso, por conta do feriado nacional, o presidente da Casa, Celso Itaroti (PTB), determinou a suspensão do expediente do Legislativo na segunda-feira, dia 6.

Volta do Público

Devido à reabertura de atividades por conta da redução dos números de novos casos de Covid-19 e da melhora de índices da pandemia, Itaroti também determinou a revogação da proibição da presença de público durante as sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara, medida que foi adotada para prevenir a aglomeração de pessoas. Assim, os cidadãos que quiserem acompanhar presencialmente as reuniões já podem comparecer na sede do Legislativo, desde que sigam as medidas de prevenção à Covid-19, como uso de máscara, distanciamento entre as pessoas e higienização das mãos.

Nova empresa da Saúde

Foi publicado no Jornal Oficial do Município a contratação da nova empresa de prestação de serviços na área de Saúde, como consultas médicas nas unidades da rede municipal e no Posto de Pronto Atendimento (PPA). A vencedora foi a Alphamed Serviços de Saúde Ltda, e o valor do contrato é de R$ 5.33.835,00.

Meio ambiente

Nas últimas semanas, houve a troca de comando do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Saiu Melissa Ranzani e entrou Edson Sbardellini, que já foi superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE).