Cidade inicia neste sábado, dia 4, vacinação com 3ª dose

O governo de São Paulo divulgou na quarta-feira, dia 1º de setembro, o

calendário para a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 para idosos com idade acima de 60 anos e também para imunossuprimidos.

Ao todo, o governo estima que os dois públicos somem cerca de 7,2 milhões de pessoas. Em Vargem Grande do Sul, o reforço começa neste sábado.

De acordo com o anunciado pelo governador João Doria (PSDB) em coletiva

de imprensa, as doses serão aplicadas nos idosos que já completaram o seu esquema vacinal há pelo menos seis meses ou nos imunossuprimidos

que tomaram a segunda dose ou dose única há pelo menos 28 dias. São considerados imunossuprimidos os transplantados, pacientes em hemodiálise, quimioterapia, Aids, entre outras pessoas em alto grau de imunossupressão.

O calendário da terceira dose tem data prevista para começar nesta

segunda-feira, dia 6, com os idosos acima de 90 anos. Já os idosos entre

85 e 89 anos começam a ser vacinados no dia 13 de setembro. Quem tem entre 80 e 84 anos será vacinado com a terceira dose a partir

do dia 20 de setembro. Nesse mesmo dia começa a vacinação de pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos.

No dia 27 de setembro terá início a aplicação da terceira dose para pessoas

entre 70 e 79 anos e os que têm entre 60 e 69 anos serão vacinados a partir do dia 4 de outubro.

Em Vargem

A prefeitura inicia neste sábado, dia 4 de setembro, a aplicação do reforço da vacina contra Covid-19 nos idosos. Conforme o cronograma

disponibilizado pela prefeitura, a vacinação será no Centro Pastoral

São Benedito, na esquina da rua Prudente de Moraes com a Bernardo Garcia. Moradores com 86 ou mais serão atendidos das 8h às 10h. Em seguida, idosos com 82 anos ou mais receberão a dose adicional

das 10h às 12h. Poderão se imunizar os idosos que tenham tomada a segunda dose há pelos menos seis meses.

Pfizer

Em agosto o Ministério da Saúde informou que a aplicação da segunda dose

da vacina da Pfizer teria o intervalo reduzido. A aplicação da segunda dose

ocorre 90 dias após a primeira e passaria a ser de apenas 21 dias. A intenção, conforme o informado pelo ministro da Saúde, Marcelo

Queiroga, é impedir a disseminação da variante Delta.

Dias depois, o governador João Doria (PSDB) anunciou que o Estado

de São Paulo aguardava o Ministério da Saúde enviar mais doses da vacina

da Pfizer para reduzir o intervalo de aplicação da segunda dose do imunizante.

A questão gerou uma série de dúvidas entre os moradores, especialmente

entro os adolescentes que estão sendo imunizados com esta vacina. A diretora de Saúde, Maria Helena Zan explicou que seguindo as

recomendações da DRS-14, o intervalo ainda não foi reduzido e segue os 3

meses que foram estabelecidos desde o início da aplicação deste imunizante.