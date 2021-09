Em São João da Boa Vista, idosa foi atropelada

Durante seu período de folga na terça-feira, dia 31, um policial militar de São João da Boa Vista, atropelou uma senhora no Centro da cidade. A Polícia Militar compareceu no local.

O policial que atropelou a mulher declarou aos PMs que transitava com seu veículo, um Corsa, pela área central e quando estava fazendo o retorno no entorno da praça, ao chegar na parada obrigatória, parou seu veículo e observou o fluxo de carros.

Ao prosseguir em marcha, ele contou que a senhora entrou na frente do seu veículo, onde o condutor não teve tempo de frear e atropelou a pedestre que atravessava fora da faixa de pedestre a ela destinada, que fica a aproximadamente cinquenta metros do local.

O condutor informou também que provavelmente a pedestre estava na coluna do veículo, em ponto cego, e por esse motivo, como ele estava observando o fluxo de carros do lado oposto, não percebeu a mulher, ocorrendo o atropelamento.

No local, uma testemunha que presenciou o atropelamento, narrou que a vítima estacionou seu veículo Hyundai Tucson na última vaga destinada a táxi e desembarcou rapidamente sem os devidos cuidados e não observou o veículo do policial, vindo a ser atropelada e caindo ao chão.

No local antes da chegada da equipe, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia socorrido a vítima até a Santa Casa com ferimentos na cabeça. Já na Santa Casa, não foi possível colher a versão da vítima devido estar passando por atendimento médico, sendo realizados tomografia e raio-x.

O delegado foi cientificado sobre o caso. O condutor do veículo não apresentava sinais de embriaguez e os documentos estavam em ordem. Ele estava em trajes civis, de folga, desarmado e acionou o socorro médico e a Polícia Militar, bem como aguardou a chegada dos policiais ao local.