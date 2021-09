Racionamento de água teve início em Vargem nesta semana

A falta de chuva, o clima seco e as temperaturas elevadas contribuíram para a diminuição da reserva de água na Barragem Eduíno Sbardellini em Vargem Grande do Sul e para evitar o desabastecimento do município, teve início na última quarta-feira, da 1º de setembro, o racionamento preventivo de água na cidade.

O fornecimento de água em Vargem passou a ser interrompido das 6h até às 12h todos os dias. A medida foi regulamentada pelo decreto nº 5.400, assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). O documento leva em conta a Resolução n.º 77 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), de 1º de junho de 2021, que declarou situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Paraná. Também lembra que o Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) constatou o predomínio do déficit de chuva mensal na Região Hidrográfica do Paraná desde outubro de 2019, e de que a bacia se encontra em situação de déficit de precipitação severa, sem perspectiva de alteração do quadro nos próximos meses.

Também destacou o “Comunicado Importante – Estiagem 2021” do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo, que apresentou dados da chuva na rede hidrológica básica do Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) referentes ao último semestre chuvoso (outubro/2020 a março/2021), quando foi verificado em praticamente todos os pontos de monitoramento um índice de chuva no último semestre abaixo da média histórica, chegando em algumas regiões a atingir um percentual de até 50% menor que a média. O decreto trouxe ainda que a situação dos recursos hídricos em Vargem está crítica, por conta da chuva abaixo da média nos últimos anos.

Racionamento

Como maneira de reduzir o consumo de água para evitar o desabastecimento, além de conscientizar a população e sensibilizar os moradores para o uso racional, foi decretado o racionamento, que vai atingir casas, comércio, indústrias e prestadores de serviço. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) garantirá o abastecimento do Hospital de Caridade e unidades de saúde, desde que haja reservatórios adequados para tanto.

Denúncias e multa

Durante os primeiros dias de vigência do racionamento, o SAE recebeu denúncias de desperdício de água. Segundo o informado, a primeira medida da autarquia é orientar o morador sobre a necessidade de economizar água. No entanto, caso seja identificado o desperdício, haverá também a aplicação de multa que será no valor de R$ 1.087,39, e em caso de reincidência o valor da multa será em dobro. As denúncias podem ser feitas pelos telefones do SAE: 3641-2195, 36411011 e 36413538. A Guarda Civil Municipal também poderá ser acionada, pelo telefone 3641-5877.

Colaboração

O SAE destaca a importância da colaboração de todos e recomenda aos moradores utilizarem a água somente para o essencial. O Superintendente do SAE, Klabin Dei Romero, pede a população para que faça o uso consciente da água, caso contrário será necessário fazer racionamento por um período ainda maior. As orientações são para que os moradores não lavem calçadas, não encham piscinas, não lavem carros ou desperdicem água de qualquer outra forma.

Agricultura

Segundo o apurado pela Gazeta de Vargem Grande, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) comunicou aos produtores rurais irrigantes que estão acima da Barragem Eduíno Sbardellini e que possuem outorga para retirar água do Rio Verde e seus afluentes, para reduzir o volume diário captado para irrigação em Vargem Grande do Sul em pelo menos 30%. Foi também solicitada a suspensão das captações no período das 12h às 18h, com o objetivo de atender o uso prioritário de abastecimento público do município.

A medida vale até que se restabeleçam vazões naturais que possibilitem o suprimento das captações não prioritárias. Além disso, as vazões mínimas devem ser mantidas para depois dos barramentos existentes no Rio Verde e seus afluentes, através de tubulação de descarga de fundo, sem interrupções.