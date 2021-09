Tiro de Guerra apoiou na vacinação contra Covid-19

Os atiradores do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, participaram dando apoio à realização da campanha de vacinação contra a Covid-19 no município, nos dias 27, 30 e 31. A ação foi coordenada pelo Departamento Municipal de Saúde.

A atividade teve a participação de 15 atiradores voluntários, sob o comando do 1º Sargento Bruno de Paula Prates, chefe da instrução do Tiro de Guerra. Os participantes compuseram as equipes de organização, serviços administrativos e dos profissionais de saúde do município.

A vacinação foi realizada no Centro Pastoral “Padre Donizetti” e no salão de eventos da Igreja São Joaquim. A ação contribuiu para elevar e despertar o sentimento de solidariedade humana dos atiradores, além de desenvolver uma maior integração do jovem cidadão no município que reside, objetivo fundamental na formação do atirador.