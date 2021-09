Campanha de aniversário do Estrela foi um sucesso

Em agosto, o Supermercados Estrela comemorou 48 anos com sorteio para os clientes durante todo o mês. Na promoção, nas compras acima de R$ 100,00, o cliente podia concorrer aos prêmios, que foram sorteados todas as semanas.

À Gazeta de Vargem Grande, Paula Ferri, do Supermercados Estrela, comentou como foi o mês especial. “Como todos os anos, sempre é legal e este ano foi muito bom, bem participativo. O mês de aniversário gera um movimento maior na loja. Também fazemos a campanha com o intuito de fomentar as vendas e isso reflete positivamente todos os anos”, disse.

Paula contou que já virou tradição a campanha promocional de aniversário do Estrela. “Sempre entramos com prêmios na urna e todos os anos trazemos uma novidade. Esse ano, a novidade foi a roleta. Como não dá para contemplar todos os clientes na urna, procuramos contemplar alguns clientes com os brindes da roleta”, comentou.

“Ano passado, fizemos a raspadinha e esse ano, para diferenciar, entramos com a novidade da roleta premiada. A pessoa girava a roleta e poderia ganhar os brindes. Cada dia era um brinde diferente e isso foi do dia 1° ao dia 31 de agosto, então a loja ficou sempre movimentada durante todos os dias do mês”, completou.

A empresária contou que, ao todo, 16 grandes prêmios foram sorteados, sendo quatro prêmios por sábado. “Todo sábado tinha um sorteio aqui na loja, que foi filmado e estão disponibilizados nas redes sociais do Estrela para quem quiser acompanhar. Além dos quatro prêmios todos os sábados, foram sorteados vale compras de R$ 200,00 e dois de R$ 1.000,00”, disse.

Segundo Paula, milhares de cupons foram depositados nas urnas do sorteio. “A cada R$ 100,00 em compras, os clientes ganhavam um cupom. Como algumas pessoas gastavam mais de R$ 100,00 e outras vieram várias vezes durante o mês na loja, não dá para mesurar a quantidade de pessoas que participaram, mas temos uma prévia da quantidade de cupons. Nós acreditamos que foram uns 50 mil cupons participantes durante o decorrer do mês”, pontuou.

Movimentação

“Sempre temos uma resposta muito boa das nossas campanhas, você vê que tem muito cliente na loja participando e isso mostra o engajamento de nossas campanhas junto dos clientes. Isso nos mostra um bom resultado, visto o número de cupons que acumulou durante todo o mês”, relatou.

Segundo Paula, todos os anos o Estrela busca reforçar a adesão dos clientes. “Já sabemos que sempre é muito boa, então buscamos trazer algo novo para atrair mais clientes”, comentou. “Divulgamos a marca, fomos pra televisão e isso também atrai gente nova na loja, como percebemos. Estamos levando o nome, a nossa campanha na TV, onde vai ficar de agosto até janeiro”, comentou a empresária, destacando parcerias firmadas com a EPTV, a Gazeta de Vargem Grande e também na divulgação nas redes sociais do Estrela.

História

Paula comentou como vê a trajetória do supermercado até os dias de hoje, após 48 anos. “Nós estamos contentes com nossa trajetória, foi uma trajetória de muita dedicação, reconhecimento pelo cliente, uma trajetória bonita, de muito trabalho, que tiramos como vitoriosa”, disse.

“Estamos mantendo as nossas vendas, firmes e fortes no mercado que hoje está altamente competitivo, porque há muitos supermercados novos e muitas vendas online. E ainda assim, estamos conseguindo nesses 48 anos manter nossas vendas e uma clientela muito boa e fiel, que está conosco há anos, muitos deles desde que a loja foi aberta”, finalizou.