Criminoso que participou do roubo que resultou na morte de GCM de Aguaí foi identificado

A Polícia Civil de Aguaí identificou um dos criminosos que participou do roubo no dia 15 de agosto, no bairro Cidade Nova, em Aguaí. O crime resultou na morte do GCM Magalhães e dois assaltantes.

Após o início das investigações, a Polícia Civil constatou que os assaltantes que invadiram a residência eram de Campinas e foram até a cidade. Ao analisar diversas câmeras próximas à residência, os policiais puderam ver que o rapaz que levou os criminosos até a casa, tinha um Fusion de cor preta e era de São João da Boa Vista, onde os assaltantes passaram alguns dias.

Na segunda-feira, dia 30, com autorização judicial em mãos, os policiais civis foram a São João e deram cumprimento ao mandado de prisão. O envolvido foi conduzido à Aguaí, onde foi interrogado.

O crime

Os bandidos invadiram uma residência para praticar um assalto, renderam a família e anunciaram o crime. Uma testemunha percebeu o roubo e acionou a Polícia Militar e a GCM de Aguaí, que chegou primeiro ao local.

Houve troca de tiros, que culminou com a morte do GCM Magalhães e dois bandidos. A troca de tiros também deixou outro GCM baleado.

O guarda civil chegou a ser socorrido ao Hospital, mas infelizmente acabou vindo a óbito. A Polícia Militar, Polícia Civil e o Instituto de Criminalística foram no local para perícia e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Aguaí.