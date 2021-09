Divinolândia assina contrato para infraestrutura de novas casas populares

Na segunda-feira, 30 de agosto, o prefeito de Divinolândia, Antônio de Padua Aquisti, o Padoca (PDT), esteve na Secretaria de Habitação do Estado, em São Paulo, para a assinatura da ordem de serviço que garante a conclusão da primeira etapa da construção de 80 casas populares no município. Serão realizadas as obras de infraestrutura, que devem ter início já neste mês de setembro.

As novas moradias foram intermediadas pelo deputado estadual Barros Munhoz (PSB), que na ocasião foi representado pelo seu chefe de gabinete, Benjamim Bill.

“Foram dez anos de espera, mas o compromisso está sendo cumprido e o sonho da entrega das casas que beneficiarão 80 famílias divinolandenses está próximo”, disse o prefeito Padoca.