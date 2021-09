Itobi recebeu mestres de capoeira em agosto

Itobi celebrou 123 anos de fundação no dia 27 de agosto. Um dos eventos comemorativos realizados foi o encontro de mestres de capoeiras. O presidente do Grupo Filhos do Bonfim, mestre Sena, conduziu o evento, que contou com muito axé, na praça Anita Garibaldi.

Os mestres de capoeira foram recebidos pelo prefeito Maranata (MDB), que agradeceu ao professor Bodi e ao monitor Quati e reforçou o apoio da prefeitura à prática da capoeira no município. A vice-prefeita Ivone Ribeiro (PL), agradeceu a presença de todos e também colocou-se à disposição dos participantes.