K9 Raposa encontrou cocaína e maconha na Cohab 6

Por volta das 15h de quinta-feira, dia 2, a equipe do canil da Guarda Civil Municipal recebeu uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas no conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho, a Cohab 6.

A equipe foi até o local e vistoriou uma mata próxima à voçoroca, com o apoio da cachorra (K9) Raposa, que localizou enterrada próximo a uma árvore, uma sacola plástica contendo 53 g de cocaína e 150 g de maconha, já embaladas prontas para venda.

O material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi realizado o boletim de ocorrência de apreensão de objeto/droga. No entanto, pelo local ninguém foi detido.