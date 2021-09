Quadra de escola será coberta em São Sebastião da Grama

O prefeito Zé da Doca (PTB), de São Sebastião da Grama, participou de reunião online com os diretores da Melitta no final de agosto, onde foram definidos os detalhes de uma parceria entre a prefeitura e a empresa para a construção da cobertura da quadra esportiva da escola Professor Sylvio da Costa Neves.

De acordo com o prefeito, a Melitta tem sido uma grande parceira do município, investindo na educação. “A cobertura da quadra é um projeto que sempre almejei e agora se tornará realidade graças a esta parceria”, disse.