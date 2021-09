Gazeta informa os falecimentos da semana

Faleceu Benedita Nicolau Chiavegatto, aos 87 anos de idade, no dia 29 de agosto. Era viúva de Manoel Saqueli Chiavegatto. Deixa os filhos Luís, Aparecido, Maurício, Ivani e Marco, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedito Domingos, aos 78 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixa irmãos, a irmã Luzia, sobrinhos e afilhada. Foi sepultado no dia 1º de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gilberto Brandão de Melo dos Santos, o conhecido Ciganinho, aos 44 anos de idade, no dia 28 de agosto. Deixa a mãe Mariza Brandão dos Santos, irmãos, sobrinhos e cunhados. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Hilda Fregiani Braido, aos 76 anos de idade, no dia 28 de agosto. Deixa o marido e filhos. Foi sepultada no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Juracy Lopes Nogues, o conhecido Nenê Nogues, aos 79 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixa a esposa Célia, os filhos João Américo, e Juliana, o neto, os irmãos Maria Aparecida e Oberdan e o genro Marcos. Foi sepultado no dia 1º de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lourival Vicente Gambaroto, o conhecido Didia, aos 82 anos de idade, no dia 28 de agosto. Deixa a esposa Irene Corrêa Gambaroto. Deixa ainda os filhos Cássio Egídio e Edson Luís, netos, irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 29 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria José Leite Sebastião, aos 69 anos de idade, no dia 1º de setembro. Era casada com Osvaldo Sebastião. Deixa as filhas Fábia Catarina e Joana D’Arc, os genros Alexandre e Edmar e os netos Alexandra, Lucas, Laura, Heloísa e Elisa. Foi sepultada no dia 2, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nilton César Leandro, aos 48 anos de idade, no dia 1º de setembro. Deixa os pais Lorileide e Aparecido Leandro, os irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 2, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Roseli Aparecida Costa Paixão, aos 58 anos de idade, no dia 1º de setembro. Era viúva de Valdecir Camarelli. Deixa os filhos Luciana, Sérgio e Vanessa e netos. Foi sepultada no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Regeane Soares Perete Correa, aos 46 anos de idade, no dia 30 de agosto. Deixa o marido Luciano Correa e familiares. Foi sepultada no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Domingos Bagatin, aos 79 anos, no dia 2 de setembro. Deixa a esposa Maria das Graças Bagatin, os filhos, Valdir, Israel e Maria José, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 3 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

