Inaugurado o Studio Maíra Melchiori, no dia 1º

A personal trainer Maíra Melchiori, graduada em Educação Física pela Unifae e pós graduada em Fisiologia do Exercício: Avaliação e Prescrição do Treinamento. Instituto Phorte, Unifae, inaugurou na quarta-feira, dia 1º de setembro, dia dedicado ao profissional de Educação Física, seu Studio.

Com toda estrutura para musculação, treinamento funcional, crossfit, lutas, mat pilates e alongamento, o Studio Maíra Melchiori tem como diferencial, o treinamento totalmente individualizado através do personal trainer. Além disso, oferece ainda equipamentos para atendimento a cadeirantes e deficientes físicos.

Segundo Maíra, os alunos, quando não estiverem em aula com o personal, poderão fazer o uso da estrutura do Studio.

Os interessados podem conhecer o Studio Maíra Melchiori e os planos oferecidos à rua Cap. Zeca Ribeiro, 621 (antigo Boliche) ou buscarem mais informações pelo (19) 99766-5839.

Fotos: Angelino Jr.

Equipe que irá atender no Studio

Maíra Melchiori

Espaço oferece equipamentos e área para a prática de aulas