Renovias entrega “CineMundo” para Apae em Vargem

Acreditando no poder transformação das comunidades através de ações e de projetos sociais, culturais e esportivos para alcance de um mundo mais justo e com mais oportunidades, a Renovias finalizou as entregas do “CineMundo” na região de atuação da concessionária. Nesta etapa, dez instituições de dez cidades, entre elas a Apae de Vargem Grande do Sul, receberam o acervo do projeto, que visa incentivar a literatura e o audiovisual entre o público infantil. Com isso, cerca de 1.332 crianças até 12 anos serão beneficiadas diretamente pelas cinematecas em toda região.

Devido à pandemia, os responsáveis informaram que as entregas seguiram todos os protocolos preventivos vigentes nos municípios e com presença reduzida das crianças e público geral. Para Rogério Cezar Bahú, presidente da Renovias, o projeto traz oportunidades para as crianças que, geralmente, não têm acesso a estes recursos. “Levar uma estrutura de cinema para estas instituições, principalmente neste momento em que as escolas voltam a atender os alunos presencialmente, é uma alegria muito grande para a Renovias, que tem ciência da sua responsabilidade social junto às comunidades lindeiras”, disse.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado pelo Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, “CineMundo” é produzido pela Ricardo Martins LTDA e se propõe a popularizar as cinematecas que, para além de garantir uma preservação histórica, tendem a auxiliar o desenvolvimento cognitivo e exercitar a socialização, a iniciativa e criatividade por meio da ludicidade proporcionada pelas artes.

Cada unidade oportuniza usufruto permanente dos livros e DVDs – com títulos diversos e apropriados para a faixa etária atendida, Home Theater, projetor interno para exibição dos filmes e tela projetora, além de prateleiras em MDF.

Entidades

Na etapa encerrada recentemente, receberam o acervo patrocinado pela concessionária o Lar Maria Imaculada, de Mococa; o Educandário São José, em São José do Rio Pardo; o Lar Irmão Roberto Giovanni, de Casa Branca; as Apaes de Aguaí, Estiva Gerbi, Mogi Guaçu e de Vargem Grande do Sul; o Centro de Atenção à Aprendizagem e ao Comportamento Infantil (Casulo), de São João da Boa Vista; a Associação Pinhalense de Amparo ao Menor (Apam) de Espírito Santo do Pinhal e o Educandário Nossa Senhora do Carmo, de Mogi Mirim.

Fotos: Renovias/Rodrigo Cordeiro