Aberto o cadastro para reembolso a estudantes

Os estudantes universitários de Vargem Grande do Sul que cursam faculdades na região e que desejam pleitear o reembolso do pagamento com o transporte, de acordo com a Lei 4118/2017 e Decreto 5.396/2021, deverão protocolar os documentos necessários no Departamento Municipal de Educação.

O departamento está localizado à Rua Batista Figueiredo, 199, Centro. O prazo vai até o dia 17 de setembro e a entrega pode ser feita das 8h às 16h.

Os alunos deverão apresentar o requerimento preenchido (a via está disponível no site da prefeitura), além de cópia da identidade, CPF e comprovante de residência atualizado (em folha única A4) e a declaração de Matrícula expedida pela Secretaria da Unidade Escolar.

O Departamento Municipal de Educação pede ao universitários que o requerimento seja preenchido com letra legível