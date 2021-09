Clínica Odontológica CanalClinic foi inaugurada no último sábado

Com a proposta de todas as especialidades, com preços e formas diferenciadas de pagamento, foi inaugurada no sábado, dia 28, a CanalClinic.

Atendendo como Responsável Técnica e Clínico geral, Rafaela Canal Felipe (CRO: 136779). Atuando também no local a Clínico Geral Flávia Graziela A. E. C. Campos (CRO: 145402).

Além dos profissionais responsáveis pelas especialidades, como: endodontia (tratamento de canal), ortodontia (aparelho) e implantes.

As formas de pagamento são totalmente facilitadas, podendo ser efetuado o parcelamento do tratamento em até 12x no cartão, sem juros, ou usar o convênio com SSPM para quem é servidor público.

A CanalClinic fica na Rua Quinzinho Otávio, 271- Centro. Telefone para contato: 3643-2464 (whatsapp).