Gincana do Bem da Sicredi impactou mais de 83 mil pessoas

Depois de quatro meses de engajamento e muita dedicação, a campanha #Coop tá on foi finalizada neste mês de agosto, contabilizando mais de 83 mil pessoas atendidas por 202 instituições nas quatro regiões de atuação da Sicredi União PR/SP – Norte e Noroeste do Paraná, Centro e Centro Leste Paulista, entre elas, Vargem Grande do Sul.

A campanha – ou “gincana do bem” – nasceu dentro da agenda de atividades que comemora o Dia do Cooperativismo, o Dia C, e se estendeu por quatro meses, de 10 de maio a 13 de agosto, e teve forte apoio do programa “Você Pode”, de voluntariado da cooperativa, envolvendo 1.300 colaboradores das 111 agências.

Foram arrecadadas 36 toneladas de alimentos; 5,3 mil cobertores; 50 mil peças de roupas e agasalhos; mais de 6,5 mil itens de limpeza e higiene pessoal; e, com o incentivo da campanha, foram realizadas cerca de 500 doações de sangue.

Nas duas regionais do interior de São Paulo, Centro e Centro Leste Paulista, onde a Sicredi União PR/SP está presente em 34 municípios, com 43 agências, foram as que obtiveram os números mais expressivos.

Somente na região Centro Paulista, com sede em Limeira e que abrange seu atendimento em outras 12 cidades, foram arrecadados 13.551 quilos de alimentos, 1.366 cobertores, 4.727 peças de agasalhos; 298 itens de higiene e realizadas 145 doações de sangue.

Já na região Centro Leste Paulista, com sede em São João da Boa Vista e que congrega 22 cidades, foram arrecadados 14.325 quilos de alimentos, 1.464 cobertores, 18.242 peças de agasalhos; 3.708 itens de higiene, realizadas 138 doações de sangue. Outras ações realizadas arrecadaram um total de 4.873 itens dos mais diversos, todos disponíveis para serem doados.

Cada tipo de doação recebeu um número de pontos, que foi contabilizado e disponibilizado online para os colaboradores, num ‘game do bem’.

Em vez de medalhas ou troféus, a agência vencedora de cada regional ganhou um vale-solidário, que foi concedido pela cooperativa e revertido à comunidade em donativos. Para incentivar o comércio local, a aquisição foi feita em lojas da cidade.

Vargem Grande do Sul

A equipe da Sicredi de Vargem participou da Gincana do Bem e conseguiu a arrecadação de mais de 400 peças, entre cobertores e roupas, além de incentivar que três pessoas aderissem a campanhas de doação de sangue. Foi firmada uma parceria com a Apae de Vargem, que também foi um ponto de coleta da iniciativa.

Fotos: Sicredi/Vargem