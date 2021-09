A gatinha Antônia, a Tunica para os mais chegados, é a estrela da coluna Momento Pet desta semana. Há três anos, ela faz parte da família da especialista em liderança e gestão de equipes Gaby Lourenço, que na verdade, foi “adotada” pela gatinha.

“A Tunica havia sido atropelada, foi muito bem cuidada por uma vizinha e acabou escolhendo a nossa casa como seu lar. Na verdade, foi ela quem nos adotou como tutores, se impondo até perante os nossos cachorros, que nunca haviam dividido a nossa atenção com um felino antes”, contou Gaby.

Tunica adora chamar a atenção de Gaby, nem que para isso, precise fazer um pouquinho de estripulias. “Como dar mordidinhas no meu pé e apertar as teclas do meu notebook”, contou.

Com muito charme, Tunica sabe que um luxo na vida nunca faz mal e faz questão de ração de frango em suas refeições. “Se a ração não for de frango, ela se recusa a comer e não nos dá sossego”, disse Gaby.

