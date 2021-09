Covid-19: Vargem vacinou de adolescentes a idosos

Durante esta semana, o Departamento Municipal de Saúde aplicou doses da vacina contra a Covid-19 em diversos grupos. Idosos receberam a terceira dose, reforço aplicado desde o último sábado. Durante a semana, foram chamadas para a vacina moradores com 80 anos ou mais. Também continuou a aplicação da vacina Pfizer em adolescentes a partir de 12 anos.

Primeiras e segundas doses da vacina CoronaVac foram aplicadas em jovens a partir de 18 anos e no último sábado, dia 4, receberam a segunda dose da AstraZeneca aqueles que tinham vencimento em cartão até o dia 26 de agosto. Este imunizante está em falta em todo Estado de São Paulo e a prefeitura aguarda nova remessa para convocação dos moradores.

Já neste sábado, dia 11, serão imunizados com a segunda dose da Pfizer, aqueles que estão com o vencimento no cartão até o dia 3 de outubro. A vacinação será realizada no Centro Pastoral São Benedito, das 8h às 11h.

Casos

Vargem chegou na sexta-feira, dia 10, com um total de 3.773 casos positivos de Covid-19. Desse total, 3.637 já se recuperaram e 22 casos são considerados ativos conforme o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura.

Ao todo, 109 moradores de Vargem morreram em decorrência da doença desde o início da pandemia, além de outros cinco óbitos por outras causas, mas com a presença do SarsCoV2.

Na sexta-feira, havia 39 moradores aguardando o resultado de testes realizados e outros 40 moradores em quarentena, aguardando o dia correto para a coleta do exame. Havia apenas um vargengrandense internado em enfermaria com a doença e um outro em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital da região.