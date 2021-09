Cirurgias Eletivas

No debate sobre o projeto de lei de complementação de repasse ao Hospital de Caridade, vereadores cobraram que a entidade aumentasse o número de cirurgias eletivas realizadas pelo SUS. Essas operações consideradas de não urgência, ficaram um bom tempo suspensas por conta da pandemia, mas já podem ser retomadas e muitos moradores têm cobrado do poder público novos agendamentos.

Vereadores

Paulinho da Prefeitura (PSB), Celso Itaroti (PTB) e Serginho da Farmácia (PSDB), observaram que chegam na Câmara muitos pedidos de moradores que estão aguardando há tempos essas operações. Foi lembrado ainda que a prefeitura chegou a firmar convênio com hospitais de outras cidades para a realização dessas cirurgias e que existe dificuldade em fazer o mesmo com o Hospital de Caridade.

Convites e reuniões

Assim, os vereadores solicitam ao presidente da Casa, Celso Itaroti, que chamasse representantes do corpo clínico do Hospital de Caridade, para que debatessem a realização dessas operações em Vargem. Também foi proposto o convite a representantes da Associação Setembro, que vem auxiliando a entidade com aporte de recursos e também equipamentos. Por fim, também foi sugerida uma reunião com o Ministério Público, para que fosse discutida uma solução para o caso das cirurgias eletivas.

Manifestações em São Paulo

Um empresário de Vargem Grande vai custear um ônibus para São Paulo, para quem quiser participar das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ele publicou o convite em grupos de discussão sobre a cidade no Facebook, que gerou intenso debate a favor e contra a proposta. O ônibus está previsto para sair às 7h da Praça da Matriz para a Avenida paulista, na Capital.