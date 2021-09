Atiradores de Vargem participam de campanha de doação de sangue

O Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul promoveu no dia 27 de agosto mais uma ação solidária em prol do Banco de Sangue, sediado em São João da Boa Vista. No total, 38 Atiradores, o Secretário e o 1º Sargento Bruno de Paula Prates, Chefe da Instrução do TG, estiveram no local para doar sangue.

O evento, além de atingir o objetivo principal, também colaborou no desenvolvimento da educação para a cidadania dos jovens Atiradores que cumprem o serviço militar obrigatório no corrente ano, pois todos tiveram a oportunidade de ajudar a sociedade em que estão inseridos de forma oportuna e com grande contentamento por parte dos Atiradores.

A campanha voluntária foi realizada pela segunda vez neste ano com o objetivo de despertar nos Atiradores a cidadania e o espírito altruísta.