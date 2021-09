Cavalos seguem gerando problemas no Jardim Canaã

Moradores do Jardim Canaã voltaram a entrar em contato com a Gazeta de Vargem Grande denunciando que nada ainda foi feito com relação aos cavalos que ficam soltos pelo bairro. A reportagem já havia denunciado a situação no início de agosto.

De acordo com os moradores, os animais reviram sacos de lixo, espalhando sujeira pelas ruas do Jardim Canaã. Muitos desses cavalos perambulam pelas vias do bairro, onde há tráfego intenso de veículos pesados, aumentando os riscos de acidentes.

Em agosto, quando respondeu à Gazeta sobre a situação, a prefeitura informou que foram realizadas ações objetivando a captura desses animais. No entanto, por estarem em lugares livres, sem cercas, muros entre outros, muitas vezes não se consegue fazer essa captura. A prefeitura ressaltou que seriam realizadas novas tentativas de pegar os cavalos.

Desta vez, a reportagem questionou novamente o que havia sido feito durante este período e quantos cavalos foram capturados, mas não obteve resposta.

Foto: Leitor