Em Águas da Prata, vendedor de abacaxi esfaqueou rapaz

Na sexta-feira, dia 3, um rapaz foi esfaqueado por um vendedor ambulante de abacaxi de 24 anos, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Águas da Prata. O crime aconteceu por volta das 13h40 e a Polícia Militar foi solicitada por testemunhas no local.

A vítima havia sido esfaqueada no peito pelo ambulante. Passadas as características do rapaz, ele foi localizado e detido. Com o autor, foi encontrada a faca usada no crime e uma outra. Durante a abordagem, confessou ter esfaqueado a vítima e, diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante a ele por tentativa de homicídio.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Poços de Caldas, sendo levada até o Pronto Socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O autor do crime foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde recebeu do delegado a voz de prisão em flagrante. Ele ficou à disposição da Justiça na Cadeia Pública de São João da Boa Vista.