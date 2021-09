Moradora se queixa de lixo jogado em terreno

No Jardim novo Mundo, uma moradora está sofrendo com o acúmulo de lixo em um terreno ao lado de sua casa, na rua Francisco Marti. Ela procurou a Gazeta de Vargem Grande para informar que há tempos já solicitou à prefeitura que notifique o proprietário do imóvel para construir muro e calçada, mas que até agora nada foi feito.

Ela contou que constantemente precisa mandar carpir o mato que cresce no local, uma vez que o proprietário não costuma manter o terreno com mato baixo.

Neste final de semana, desconhecidos deixaram vários sacos de lixo pelo terreno, e que passados mais de cinco dias, não haviam sido levados pela coleta. Ela teme que o lixo atraia insetos e outros animais.

A moradora comentou que apesar de já ter feito denúncias na prefeitura, nenhum fiscal foi até o local constatar as condições do terreno para notificar o responsável para que tome as providências.

Por sua vez, a Gazeta entrou em contato com a prefeitura para expor a situação e questionar se o Executivo tinha conhecimento do ocorrido e quais providências foram tomadas, mas não obteve retorno.

Fotos: Arquivo Pessoal

Lixo continuava pelo terreno quase uma semana depois