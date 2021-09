No dia 19 haverá missa e carreata dos caminhoneiros

A Festa do Caminhoneiro, um dos principais festejos realizados pela Paróquia São Joaquim, mais uma vez não ocorrerá da maneira tradicional, com almoço e confraternização. A ação segue necessária, por conta das medidas de prevenção à Covid-19. Contudo, em comemoração à data, no próximo domingo, dia 19, haverá missa, seguida pela carreata.

A celebração da Missa dos Caminhoneiros será às 9h, na Igreja São Joaquim. Logo após, haverá a procissão pela cidade e a tradicional bênção aos motoristas como encerramento. Durante a bênção, será obrigatório o uso de máscaras contra a Covid-19 e não será permitido descer do veículo.

A procissão terá início na frente da Igreja São Joaquim, à Rua César Cossi, virando à direita na Rua Rogério Otero, com sentido à Rua Antônio Evaristo Barbosa. Os motoristas irão continuar pela Avenida Vereador José Aleixo, virando à direita sentido Rua Antônio Cortez e entrando à esquerda na Rua Monsenhor Celestino Garcia.

Em seguida, a procissão irá virar à esquerda na Avenida Teotônio Vilela, passando por baixo do pontilhão e irá seguir à esquerda na Rua Manoel Gomes Casaca, virando à direita na Walter Tatoni, sentido Rua Quinzinho Otávio e Rua do Comércio.

Os motoristas irão seguir até a Rua São Pedro, seguindo na Avenida Brasil, virando à esquerda na Rua Mato Grosso, passando em frente ao Cristo Redentor e seguem até a Rua Capitão Gabriel Ribeiro.

A procissão continuará pelas Avenidas Aurora Fernandes Bolonha, Alice de Carvalho Buozi, virando à direita na Via Expressa Antônio Bolonha. Os motoristas seguem pela Rua Gabriel Alves e Hélio Beloni, virando na Rua Francisco S. Botelho, retornando a Igreja Matriz São Joaquim.