Obras da maior escola do município continuam

As obras da escola Flávio Iared que será a maior escola de Vargem Grande do Sul continuam, no momento estão sendo realizados os serviços de revestimento em pastilhas.

A escola foi construída com uma superestrutura de pré-moldado, a exemplo da escola “Nair Bolonha”, no local também já foi executado o telhado, o fechamento com blocos, portas, janelas entre outros.

O prédio será a maior unidade escolar do Município contando com dois pavimentos que estão interligados por rampas e escadas; 16 salas de aula, 1 sala de informática, 1 sala para videoteca, biblioteca, setor de serviços para cozinha, despensa e refeitório com 200,00 m². Além do setor administrativo que conta com salas para coordenador, diretor, vice-diretor, secretaria, sala de reuniões, sala de professores, DML, depósitos e almoxarifados. Pátio coberto com aproximadamente 440,00m²; e quadra coberta interna com 595,00m².

A escola foi projetada para funcionar em período integral. “Será a primeira escola municipal com ensino integral, a criança entrará às 7h e sairá às 17h. Lembrando que essa escola será a maior da rede municipal, é uma escola muito parecida em termos de estrutura com a escola Nair Bolonha, a diferença é que terá quatro salas a mais”, disse o prefeito Amarildo.