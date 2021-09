Paróquia Santa Luiza celebra Semana da Família a partir desta segunda-feira

De segunda-feira, dia 13, a sexta-feira, dia 17, a Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II irá celebrar e Semana da Família. Com o tema central ‘Alegria do Amor na Família’, a celebração durante toda a semana será às 19h30 na Igreja, localizada à Avenida Monsenhor Celestino Cabrera Garcia, nº 441, no Jardim Paulista.

No primeiro dia, a segunda-feira, dia 13, o tema da celebração será ‘A beleza e os desafios da vida em família, com bênção da água. Na terça, dia 14, o tema será ‘Matrimônio – O sacramento do amor’, onde haverá a bênção dos objetos de piedade.

No terceiro dia, quarta, dia 15, haverá a bênção do sal com o tema ‘Viver o amor no cotidiano da família’. No dia seguinte, quinta, dia 16, com o tema da celebração sendo ‘O amor verdadeiro: Mais ama do que é amado’, haverá a bênção das chaves das casas e dos carros. No quinto e último dia, haverá a benção para as famílias e o tema da celebração será ‘O amor perdoa sempre’.