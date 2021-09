Tiro de Guerra realiza formatura para comemorar o Dia do Soldado

Em solenidade realizada no dia 25 de agosto, o Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul realizou uma solenidade cívica para comemorar o Dia do Soldado que homenageia Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Esta data celebra a atividade exercida pelos soldados, que trabalham e lutam pela proteção da Nação.

A atividade contou com a presença dos familiares e amigos dos Atiradores, bem como de autoridades civis, representantes do poder Executivo Municipal, militares do Exército e da Guarda Civil Municipal. Na ocasião, foi realizada a entrega de certificados e dos Braçais aos Monitores concludentes do Curso de Formação de Cabos.

Além disso, durante a solenidade os integrantes da “Turma Max Wolff Filho”, os Atiradores matriculados no corrente ano receberam de suas madrinhas e padrinhos com muito orgulho e emoção, a boina verde-oliva, um dos maiores símbolos do Exército Brasileiro.

A entrega da boina representa a conclusão da primeira fase da formação militar, quando o Atirador se torna finalmente apto para integrar frações de combate, após haver superado intensas semanas de instrução.

Simbolicamente, a boina representa o verdadeiro “batismo” de um militar, quando o civil de ontem é oficialmente reconhecido como Combate Básico da Força Territorial do Exército Brasileiro. A boina que foi entregue aos Atiradores simboliza um marco de vitória sobre os obstáculos iniciais do contingente que no mês de março foi incorporado às fileiras desta Caserna de Bravos.

O Chefe da Instrução do Tiro de Guerra de Vargem, o 1º Sargento Bruno de Paula Prates, parabenizou os jovens vargengrandenses por mais esta conquista e desejou sucesso a todos nesta nova caminhada.