Cultura segue com cadastramento de artistas da cidade

Desde o dia 8 de setembro, o Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul está recebendo as fichas e documentos para o cadastro de pessoas físicas e jurídicas ligados ao setor cultural e artístico do município.

No dia 27 de agosto foi publicado no site da prefeitura os editais e as fichas para conhecimento e processo do cadastro. Esta é uma ferramenta obrigatória para futuras parcerias, como por exemplo o recebimento de benefícios da Lei 14017/2020 Aldir Blanc.

O local para entrega da documentação é a Casa da Cultura, à rua Major Corrêa, 505 – Centro, das 9h às 11h e das 13h às 17h. Para ter acesso aos editais de Pessoa Física e Jurídica, o interessado deve acessar: www.vgsul.sp.gov.br, clicar em “informações”, em seguida na aba “Cultura e Turismo” e finalmente em “Editais de Cadastro 2021”. Para outras informações o telefone do Departamento de Cultura e Turismo é o 3641-6199.