Palestras culturais de setembro seguem com inscrições abertas

As inscrições para algumas palestras do Departamento de Cultura e Turismo em parceria com Ponto Mis seguem abertas. As palestras serão realizadas de forma online, com diferentes temáticas.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas através dos links disponibilizados para cada oficina nas postagens feitas na página do Facebook do Departamento de Cultura. Para outras informações sobre as palestras, o interessado pode entrar em contato pelos telefones (19) 3641-6199 e 3643-2755

Arte

No dia 27 de setembro, às 18h, acontecerá a palestra ‘A globalização da arte e a reiteração do exotismo colonial’, sob a coordenação de Cadu Gonçalves. Com 40 vagas, as inscrições tiveram início no dia 1º, e vão até o dia 19.

Segundo a Cultura, o encontro propõe a reflexão sobre a utilização arte como ferramenta de colonialismo frente à diminuição de diversas narrativas imagéticas fora do eixo Estados Unidos-Europa e nas falácias de exposições de grande porte que visam a globalização da arte, mas que transformam esses pensamentos e artistas em novos objetos de estudo etnográfico, a exemplo de “Os mágicos da terra” exposição de 1989 ocorrida na França.

Cadu Gonçalves é Bacharel em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. É curador independente, artista visual e educador. Foi curador de “Pequenos Vestígios de Melancolia” na Funarte-SP (2019), projeto criado em parceria com Janaina Torres Galeria; “Travessias Nômades” (exposição virtual, 2020), com equipe curatorial formada junto à Ana Paula Lopes e Patrícia Araújo e Presente Limítrofe/Reparação do Desejo (2020) curadoria virtual realizada para o projeto ETC (via instagram), junto à Ana Paula Lopes, com quem realiza projetos curatoriais em parceria.

Romance

Sob a coordenação de Felipe Souza, a palestra ‘O pai da menina morta’ e suas (muitas) formas de narrar na contemporaneidade acontecerá no dia 29, das 18h às 20h, para interessados em literatura em geral, acima de 16 anos. As inscrições foram abertas no dia 1º de setembro, e seguem até o dia 22.

A partir da discussão do romance O pai da menina morta (Todavia, 2019), de Tiago Ferro, obra marcada por uma narrativa não-linear e formada por uma multiplicidade de linguagens e registros narrativos (fragmentos de cartas, listas, diários, verbetes de enciclopédia, entre outros), será traçado um panorama da literatura brasileira contemporânea, destacando suas principais características, com ênfase nas obras que se valem de procedimentos narrativos que rompam com a linearidade e com a unicidade de vozes do romance tradicional.

Felipe Souza é escritor e pesquisador. Atualmente é mestrando em Criação Literária pela USP, mesma universidade onde graduou-se em Ciências Sociais. Como escritor, publicou o livro de contos Enquanto o infarto não vem (Patuá, 2018) e o romance Curriculum Vitae (Patuá, 2019), premiado na “2ª Edição do Edital de Publicação de Livros na cidade de São Paulo” e atualmente semifinalista do Prêmio Guarulhos de Literatura. Também participou das antologias Curva de Rio (Giostri, 2017), Carne de Carnaval (Patuá, 2018) e Antologia do Desejo (Patuá, 2018). Desde 2016, ministra oficinas e organiza eventos ligados à literatura em bibliotecas e escolas públicas de São Paulo.