Moradora pede que prefeitura faça pulverização contra pernilongos no Jd. Fortaleza

Graziela Andrade Elídio da Silva, moradora da Rua Rio Grande do Sul, 745, no Jardim Fortaleza, entrou em contato com a Gazeta de Vargem Grande na quarta-feira para se queixar da demora da prefeitura em resolver a questão de pernilongos que proliferam no Rio Verde, próximo à sua residência.

Ela contou que em anos anteriores, a prefeitura pulverizava a área, fazendo o controle dos pernilongos. Assim, ela solicitou que o serviço fosse feito mais uma vez pois há dias ela e sua família estão com a casa infestada desses insetos, mas recebeu a negativa da Vigilância Sanitária. Conforme ela foi informada, não haverá mais esse tipo de ação, pois a prefeitura não recebe mais o produto necessário para a pulverização.

A moradora explicou que os vizinhos também estão sofrendo com o problema e pergunta se a prefeitura não pode tomar alguma medida sobre o caso.

A Gazeta questionou a prefeitura a respeito do pedido da leitora e da pulverização de veneno contra os pernilongos, perguntado quando o serviço poderá ser feito, mas até o fechamento desta edição, não obteve retorno.